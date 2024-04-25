Akif Beki: Ekonomik sıkıntıdan ülkede azalan nüfus artış hızı, THY’de patlamış!

Türk Hava Yolları, Varlık Fonu’nun kontrolünde bir şirket. Eski bir başmüfettişi ise halkın hâlâ giremediği Türkiye Yüzyılı’na THY yöneticilerinin çoktan girdiğini anlatıyordu. Oysa çifltik-i hümayun da değildi ki maaş saltanatı sürülsün.

Ama THY’den bir türlü düzeltme gelmiyordu. Sükutları, ikrardan olmasın diye ummuştum. Yine de sessizliklerini bozmadılar.

Geçsin gitsin, kapanır diye bekliyorlarsa milletin ağzını torba gibi büzemiyorsun.

Nitekim dünkü ballı maaş yazım üzerine bir dostum, THY’nin 2023 dönem bilançolarını gönderdi.

Tablolara bakıyorsunuz; 2022 sonu, yani 2023 başında toplam çalışan sayısı, 40 bin 264.

Haziran 2023’te ise bu sayı, 50 bin 623’e çıkmış. 6 aydaki fark, 10 bin kişi.

Mayıs 2023 genel seçimlerine gittiğimiz süreçte, THY’nin toplam çalışan sayısı 10 bin artmış. 4’te 1’lik bir oran, yüzde 25’lik büyüme demek.

2023’ü aralık ayında da 55 bin 884 çalışanla kapatmışlar. 31 Mart 2024 seçimleri öncesine denk gelen süreçte bir 5 bin kişilik artış daha.

Sıkı durun; önceki 3 yılda THY çalışan sayısındaki artış, sadece bin 500 kişi.

Vay vay vay! Ekonomik sıkıntıdan ülkede azalan nüfus artış hızı, THY’de patlamış!

Dostum soruyor, seçim rüşveti olarak işe alınanlar mı bunlar? Ve kamuda tasarruf böyle mi sağlanacak?

Akif Beki’nin yazısı