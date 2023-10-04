Akif Beki: Ekonomi nasıl düze çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresine gönderdiği mesajda bir kez daha cevabı verdi: Hukuki öngörülebilirliği güçlendirerek.

Cümle şöyle:

“Bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirerek, doğrudan yabancı yatırımları ülkemize çekmeyi planlıyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de görevi devralırken kurallı, rasyonel yönetime dönmeden ekonominin düzelmeyeceğini söylemişti.

Yöneticilerimizin, ne yapmaları gerektiğini bilmeleri sevindirici.

Demek ki ekonominin bozulmasının sebebi, hukuki öngörülebilirlikle kurallı ve rasyonel yönetimden uzaklaşmamız.

Sebep, böyle tespit ediliyor. Ve yetkililerimiz, sebebi düzeltmeden sonucu düzeltemeyeceklerinin farkında.

Akif Beki’nin yazısı