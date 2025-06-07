Akif Beki: Devlet dersinde ters giden, bayramı milletin burnundan getiren bir şeyler olabilir mi acaba?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında CHP’ye sitem ediyordu. Diyordu ki:

“86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim.”

Erdoğan, “Türkiye’nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelebilmesi”ni önemsediği için CHP’nin yanlışta ısrardan dönmesini temenni ediyordu.

Velâkin bu CHP, Cumhurbaşkanı’nı üzmek pahasına niye bayramlaşmamakta ısrar ediyor? Türkiye neden bayramda bile bir olmayı başaramıyor? Bayram değil seyran değil, durup dururken mi?

CHP lideri Özgür Özel’in de bir sitemi var. İmamoğlu’nu ziyaret sonrası Silivri cezaevi önünden. Bayram görecek hallerinin olmadığını, seçimde yenilemeyen 11 belediye başkanlarının hapsedildiğini, kendilerine bayram gelmediğini, “hukuk çiğnenerek yalancı tanıklıklarla” bayramlarının zehredildiğini, milletin Kurban Bayramı’nı kutladığını ama böyle haram edilen bayramı da kimseye dilemediğini söylüyordu.

Özel; bayramımızı çaldılar, diye dert yanıyor.

Devlet dersinde ters giden, bayramı milletin burnundan getiren bir şeyler, hiçbir şey olmadıysa bile olmuş olabilir mi acaba?

Akif Beki’nin yazısı