Akif Beki: 'CHPKK' yakıştırmaları gırla gidiyordu

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İktidar propagandası, seçim kampanyası boyunca CHP’yi DEM’lenmekle suçlamıştı. “CHPKK” yakıştırmaları gırla gidiyordu.

“Din düşmanı, hain, terör işbirlikçisi, gayri milli CHP” karalamaları birden gitmiş; yerine yerli ve milli CHP gelmişti. “CHP ile kutuplaşmazsak kalbimiz kurusun” diyen fanfar bandosunun sesi de kesilmişti.

Normalleşmeye karşı çıkanlar, muhalefet kesimindendi.

Çünkü iktidar, normalleşme ile sanki muhalefeti bölüp ayırıyordu. CHP’yi yanına alıp birlikte DEM’in üstüne gitmeyi ister gibiydi.

Bir yıl geçmeden geldiğimiz yere bakar mısınız?

Normalleşme diye dün CHP’yi yanına, DEM’i karşısına alan iktidar; bu kez de barış diye DEM’i yanına, CHP’yi karşısına oturtuyor.

Şimdi DEM, yerli ve milli olurken CHP dışlanıyor.

Cumhur İttifakının DEM’le yakınlaşmasına tepki de yine muhalefet kesimlerinden…

Çünkü iktidarın, DEM’le el ele verip CHP üstüne birlikte sefere çıkmak için can atmadığını kim söyleyebilir?

Akif Beki’nin yazısı