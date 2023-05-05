Akif Beki: Bu afla ‘Selo’ya, Apo’ya’ neyi kaçırdıkları mı gösteriliyor?

Öcalan’ı da hapisten bırakmazlar canım, deseniz….

AK Parti listesinden seçime giren eskinin terör örgütü Dev-Sol mahkumu, şimdinin DSP Genel Başkanı Aksakal, aksini söylüyor.

(…)Yetkisini Apo için kullanıp onu da hapisten çıkarmaz, diyemezmiş. Diyemeyeceğini vurgulayarak bitiriyor.

Duydunuz duymasına da peki Aksakal’ın, bunu duyurmak istediği başkaları da olabilir mi?

Erdoğan, ömür boyu hapse mahkum bir Hizbullahçıyı seçime 10 gün kala serbest bıraktırdı.

(…)Demirtaş, “kaynaklarıma doğrulattım” diyerek şöyle bir gelişmeyi paylaşmıştı:

“Seçim atmosferinde İmralı’ya heyet gönderdiler, istedikleri cevabı alamayınca bize baskıyı artırıp HÜDA PAR’ı yedeklediler.”

Daha önce de “bugün Erdoğan’ı destekleme kararı alsak yarın öğle yemeğini Saray’da yerim” demişti.

Acaba, diyor insan; bu afla “Selo’ya, Apo’ya” neyi kaçırdıkları mı gösteriliyor? “Yaparsa AK Parti yapar”, onlar da mesajı artık alsın diye.

Akif Beki’nin yazısı