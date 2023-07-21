Akif Beki: Bayram değil, seyran değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İBB Başkanı İmamoğlu’yla fotoğraf verdi ve İstanbul’u birlikte depreme hazırlamak için anlaştıklarını söyledi.

Özlediğimiz işbirliği, olması gereken buydu. Ancak başından beri böyle olmadığını da biliyoruz.

Şehrin Belediye Başkanı; İstanbul’da karla mücadele toplantısına bile çağrılmamış, vali ve bakanlarla aynı kadraja dahi sokulmayıp yok sayılmıştı. İmamoğlu nasıl oldu da birden tanınır, sayılır, muhatap alınır oldu?

Sırf olası bir büyük yıkımdan korunma hatırına ise İstanbul için deprem uyarıları yeni değil. CHP’li İBB Başkanı’nın birlikte, yakın çalışma teklifleri, daha önce kabul edilmedi de neden şimdi edildi?

Bayram değil, seyran değil. İmamoğlu’nu dışlayan ayrımcılığın durup dururken sona ermesi, ister istemez akla şunu getiriyor: Acaba Kanal İstanbul’u, proje üzerinden Körfez sermayesine pazarlayıp satma planlarıyla bir ilgisi var mı?

Bakan Özhaseki’yle Başkan İmamoğlu’nun omuz omuza vermesi, elbette kutlanır. Görmek istediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz dayanışma buydu. Çok sevindirici, bravo…

Ve fakat arkasındaki motivasyon, Kanal İstanbul’a topraktan girecek yatırımcılara güçlü bir mesaj vermek, deprem endişelerini gidermekse iş değişir.

Akif Beki’nin yazısı