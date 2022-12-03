Akif Beki: AKP’nin ‘sen Türkiye’sin, büyük düşün’ sloganı ‘sen Türkiye’sin, sabret’ halini almış

AK Parti’nin “sen Türkiye’sin, büyük düşün” sloganı vardı.

4 yıldır fiilen “sen Türkiye’sin, sabret” halini almış.

DEVA’lı Sadullah Ergin, iktidarın millete sabır çağrılarından bir video kolajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’den bugüne sık sık sabrı tavsiye etmiş. Milletten sabır ve destek istemiş.

Erdoğan’ın, ‘sabreden zafere erer’ anlamındaki “men sabera zafera” vecizesini pek sevdiği malum.

Ama bir şeyi daha severdi, Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye öğütlerini.

Yine de hikmet dolu sözlerine hürmeten doğru kabul ediliyor.

“Ey oğul, artık Bey’sin” seslenişiyle başlıyor kulağa küpe öğütler.

“Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Hata bize, hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Haksızlık bize, bağışlamak sana” diye ilerliyor.

“Ey oğul, sabretmesini bil”, “şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın” fasılları geliyor ardından.

Ancak sabredeceklerle sabır isteyecekler, birkaç yıldır yer değiştirmiş durumda.

Akif Beki’nin yazısı