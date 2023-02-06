Ailesinin yarısı Hatay’da göçük altında kalan Uğur Aslan: Onları kaybettik olarak varsayıyoruz

Oyuncu Uğur Aslan, ailesinin yarısının Hatay’da göçük altında kaldığını ve ulaşamadığını söyleyerek “Biz artık onları kaybettik varsayıyoruz” dedi.

Görsel: Instagram

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 2 bin 316 kişinin hayatını kaybettiği depremde, göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en çok etkilenen illerden birisi de Hatay. Bölgedekiler, Hatay’a yardım gitmediğini belirterek yardım çağırırken oyuncu Uğur Aslan da Hatay’da ailesinin yarısının göçük altında kaldığını söyledi.

“Hatay’a neden kimse yardım etmiyor” diye soran Aslan, Instagram hesabından paylaştığı videoda, ‘göçük altındaki abisinin, yengesinin ve yeğenlerinin artık yaşamadıklarını düşündüğünü’ söyledi: “Çünkü maalesef onlara müdahale edebilecek herhangi bir süreç çalışmadı. Orada oluşan bir takım hasarlar kaynaklı olduğu söyleniyor. Vali, oraya yardım gidebilmesi noktasında altyapılarla ilgili zaafların söz konusu olduğu söylendi. Tek temennim bir an önce hızlı müdahale edilebilir. En azından kalanlarla ilgili bir süreç çalışır, herkes sağlığına kavuşur gibi bir temenni dışında bir şey bulamıyorum. Durum çok kötü.”