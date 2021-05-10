Ailesini kaybettiği kazada ağır yaralanan Nisa bebek 421 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde, geçen yıl anne, baba ve ağabeyini kaybettiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan üç yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş’tan (3) acı haber geldi. Küçük Nisa, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi’nde 421 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
13 Mart 2020’de, İzmir-Ankara karayolunun Kula ilçesi Kavacık mevkisinde, 33 yaşındaki Süleyman Ağırbaş’ın kullandığı motosiklet, A.G.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Süleyman Ağırbaş ve yanındaki 24 yaşındaki Nazire Nazlı Ağırbaş (24) hayatını kaybetti.
Çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Ramazan Ağırbaş (6) ve Huriye Nisa Ağırbaş hastaneye kaldırıldı. Ramazan Ağırbaş, üç gün sonra Manisa’daki özel hastanede yaşamını yitirdi.
Ağırbaş ailesinden geride kalan tek kişi Huriye Nisa Ağırbaş ise dün akşam hayatını kaybetti. Nisa’nın ölüm haberi, Kula’nın Sandal Mahallesi’ndeki yakınlarını hüzne boğdu.
Huriye Nisa Ağırbaş’ın cenazesi, bugün öğle vakti Merkez Camisi’nde kılınacak namazın ardından Sandal Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.