Ailesini kaybettiği kazada ağır yaralanan Nisa bebek 421 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Belirsizlik, yani içinde bulunulan durum ve o durumun ne yöne evrileceği konularında yeterli bilgi ya da veri sahibi olmamak, bireylerin stres düzeyini arttırır. Yüksek ve sürekli strese uzun süre maruz kalmak ise bireylerde hem düşünce bulanıklığı yaratır hem de orta vadede anksiyete artışı ve depresyon ataklarına neden olur.