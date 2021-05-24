Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu: Cansız bedeni dinozor heykelinde bulundu

İspanya’da, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan bir kişinin cansız bedeni bir dinozor heykelinin içinde bulundu.

Fotoğraf: wikimedia

Santa Coloma’da bir baba-oğul, cumartesi akşamı yanından geçerken dinozor heykelinden kötü bir koku geldiğini fark etti. Heykeli yakından inceleyince de bacaklarından birinde bir ceset olduğunu görüp durumu polise bildirdi.

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İtfaiye ekipleri heykelin bir kısmını keserek cesedi çıkardı.

Yerel basın, adamın cep telefonunu heykelin içine düşürdüğünü ve almaya çalışırken düşüp hayatını kaybettiğini yazdı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıklamayan polis de şüpheli bir durum olmadığını ancak kesin ölüm nedeninin oıtopsi sonucunda belirleneceğini duyurdu.

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Heykel, bulunduğu alandan kaldırıldı.