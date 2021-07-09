Ahmet Yaşaroğlu: Erdoğan en güçlü gözüktüğü anda zemin çözülmeye başladı

Son zamanlarda bazı çevrelerde ülkede olup bitenlerden dolayı Erdoğan’ı masumlaştıran değerlendirmeler yapılıyor. Deniyor ki ‘aslında Erdoğan istemiyor ama, Bahçeli’nin, Soylu’nun ve kendisini çevreleyen bazı kişilerin dayatmalarına ve baskılarına boyun eğiyor.’ Bu tür değerlendirmelere göre iktidarını korumak için Erdoğan zorunlu olarak uzlaşıyor ve normalde onaylamayacağı işlere onay veriyor! Bu tür değerlendirmeleri yapanlar ya aptal ya da bilerek ya da bilmeyerek Erdoğan’ın gönüllü savunuculuğuna soyunmuş çanak yalayıcılarıdır. (…)

Evet bu sistemi kurmak için az çaba göstermedi, az baskı yapmadı, az şiddet kullanmadı, az dönüşler yapmadı. Bu sistem onun eseridir. Eseriyle ne kadar övünse azdır. Ama kaderin cilvesi midir, nedir, en güçlü gözüktüğü anda altındaki toprak kaymaya, zemin çözülmeye başladı. Bunun nedeni ise birbirine bağlı olarak yaşanan gelişmeler.

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı