Ahmet Yaşaroğlu: Büyüme rakamlarında iki temel gösterge göze çarpıyor

TÜİK rakamlarına göre ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyümüş durumda. Ülke büyümüş ama yoksulluk yaygınlaşıyor, açlık ciddi bir sorun haline geliyor, halkın temel tüketim maddelerini elde etmesi olanaksızlaşıyor. Gerçekler, açıklanan bu büyüme ile, işçi ve emekçi halkın her geçen gün küçülen ekonomisinin durumu arasında derin bir çelişkinin var olduğunu açıkça ortaya koyuyor. O zaman bu derin zıtlığın ve çelişkinin temel nedeni üzerinde biraz durmak gerekiyor.

Bunun için bu büyüme rakamlarına yakından bakmak, büyüyenin ve küçülenin ne olduğu konusunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Burada iki temel gösterge göze çarpıyor. Bu göstergeler sermayenin ve emeğin milli gelirden aldığı paydır. Sermayenin el koyduğu pay geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 49.2 den, yüzde 54’e yükselmiş durumda. Buna karşın aynı dönemler içerisinde emeğin aldığı pay yüzde 32.6’dan yüzde 25.4’e düşmüş durumda.

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı