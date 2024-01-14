Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Türk adaylıktan ve aktif siyasetten çekildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusunu birinci turda seçilememesi gerekçesiyle çeken Ahmet Türk, aktif siyaseti de bıraktığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

DEM Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.


Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Türk, aktif siyaseti de bıraktığını açıkladı: “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim.”

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