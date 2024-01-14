Ahmet Türk adaylıktan ve aktif siyasetten çekildi

Hüzünlerle yaraları dağlanmış değerli sanatçının bir seslendirme sonrası, beyin kanamasıyla aramızdan ayrıldığını, Doğu Beyazıt’da sokakta bir işportacıdan aldığı çay takımı için altı ay hapis yattığını, hapishane anılarını ‘Kadınlar Koğuşu’ diye oyunlaştırdığını, hayatla hiçbir anlaşmaya yanaşmadan bildiği gibi yaşadığını, yıllarca gazetecilik-yazarlık yaptığını, senaryo yazdığını, yönetmenlik yaptığını, kozasını ördükçe hayat onun bir kelebek olduğunu; kim hatırlayacak?