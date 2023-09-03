Ahmet Taşgetiren: Yeni Anayasa’da uzlamşma olur mu?

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden “Anayasa değişikliği” ya da “Yeni bir Anayasa” konusunu gündeme getirmiş bulunuyor.

Anlaşılan iktidar cenahında böyle bir hazırlık var. Aslında muhalefetin de bir Anayasa hazırlığı vardı. Ama tahmin edilebilir ki, ikisi birbirinden en azından sistem açısından farklıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut sistemi kökten değiştirme eğiliminde olmadığı tahmin edilebilir. Muhalefet ise bu sistemi değiştirmek ve yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem getirmek istiyordu.

Buna karşılık iktidar cenahının da bir anayasa değişikliğini gerçekleştirecek sayısı mevcut değil. O zaman anayasa değişikliği konusunda iktidar – muhalefet uzlaşması gerekiyor.

Bu olabilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine getirilen en önemli eleştiri “Denge ve denetleme” boyutunun eksik olması ve neredeyse “Kuvvetler birliği”tarzında bir statünün hakim hale gelmesi…

Burada soru şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu eleştiriye katılıyor mu ya da üzerinde çalışılan yeni anayasa mevcut sistemin denge – denetleme alanındaki eksikliğini giderecek unsurlar taşıyor mu?

Henüz Cumhurbaşkanının sözünü ettiği anayasa metnine dair herhangi bir bilgi mevcut değil.

İktidarın perspektifinin muhalefetle bir yerde buluşma amaçlı olup olmadığı da belli değil.

Muhalefetin -ki şu anda Millet İttifakı gibi bir blok irade yok- bir bütün halinde iktidardan gelecek teklife kategorik karşıtlığının olup olmayacağı da belli değil.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı