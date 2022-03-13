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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Şu anda Putin’i durdursa durdursa yaptırımlar durdurur


Şu anda Putin’i durdursa durdursa yaptırımlar durdurur. Batı dünyası da, belki, “Bunlar benim askeri harekatıma askeri harekatla karşılık veremez” tarzında bir kanaate sürüklemekle, yani açık irade zaafı sergilemekle Putin’i kışkırtmıştır. Yani şimdi Putin, olay nükleer boyuta çıkmasın endişesi ile hareket eden Batı dünyası kadar nükleer endişe taşısaydı iş bu raddeye gelmezdi.

Biz ne yapabilirdik? Biz bunu yapabilirdik. Rusya ile karşı karşıya gelemezdik. Batı dünyası ile kopamazdık. Ukrayna’ya “Acını anlıyoruz” demekten öte bir şey yapamazdık. Bunun adı etkin politika mı? Bilmiyorum. Belli ki Putin’in istediği yerde duruyoruz. Batı da fazla sıkıştırmıyor.


Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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