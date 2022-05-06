Ahmet Taşgetiren: Sığınmacılar artık acilen çözülmesi gereken bir probleme dönüştü

Kapıları “Ensar – Muhacir” diye açan iktidar bile, en tepeden “Geri göndereceğiz” noktasına geldi. Çünkü başta “Ensar – Muhacir” gibi bakılsa bile mesele, ister ülkenin istiab haddi (taşıyabilme kapasitesi)nin ötesine geçildiği için, ister muhacir olarak gelenlerin bir kısmı muhacirliğe yakışmayan davranışlar sergilediği için ve ister her ülkede bir miktar mevcut olabilecek ırkçı provokasyonlar devreye girdiği için…. Artık acilen çözülmesi gereken bir probleme dönüşmüş bulunuyor.

Şu anda o tansiyon yüksekliğini yaşıyor Türkiye.

Onun için de iktidarı – muhalefeti, “Göndereceğiz” diyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı