Ahmet Taşgetiren: Seçim sath-ı mailinde ‘Dış düşman’ teması devreye sokulacak

Belli ki sayın Cumhurbaşkanının zihninden ekonomi çıkmıyor. Ve belli ki ekonominin sıkıntılı bir yapıda olduğu gerçeğini görmezden gelemiyor. Ne yapıyor?

Vatandaşın içinde bulunduğu yangının siyasi bir bedele dönüşmesini önlemeye çalışıyor. Geliştirdiği ve tüm kadroların kullanmasını arzuladığı söylemlerden birisi, “Dünyada da benzeri sıkıntılar yaşanıyor, hatta pek çok gelişmiş Batı ülkesi bizden daha kötü durumda” şeklinde. Bir ara “Orada raflar boş, bizde bereket yağıyor” söylemi geliştirilmişti, ancak bunun inandırıcılığı çabuk sönmüş olmalı ki, şimdi “Dünyada da benzeri sıkıntılar yaşanıyor”la yetiniliyor.

15 Temmuz dolayısıyla kurduğu yukardaki cümle, seçim sath-ı mailinde “Dış düşman” temasının da devreye sokulacağını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı Bahçeli, “Beka sorunu” ekseninde “Dış düşman” temasını hiçbir zaman bırakmış değil. Siyaseten onun işe yaradığı düşüncesi iki liderin ana yaklaşımı halinde.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı