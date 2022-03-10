Ahmet Taşgetiren: ‘Orta gelir’ grubu bile panik yaşıyor

Bugün Türkiye’de evinde akaryakıt zamlarının konuşulmadığı kaç aile vardır? Burnundan soluyan çiftçi, nakliyeci, şehirlerarası otobüs firmaları, taksiler, dolmuşçular ve tabii altlarına bir otomobil çekebilmiş olanlar… Vergiler vs o hale geldi ki, bir otomobili kapıda durdurmak bile orta gelirli insanları düşündürüyor.

Bugün Türkiye’de dövizin 13-14 civarında tutulabileceğinden emin olan kaç insan vardır?

Bugün Türkiye’de temel gıda ürünlerinin yarın nereye uçacağından kaygı duymayan kaç aile vardır?

İktidarın alt gelir gruplarını mahrumiyet standardına alıştırdığı söylenebilirse de “Orta gelir” grubu bile panik yaşıyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı