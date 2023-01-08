Ahmet Taşgetiren: O hukuk, Türkiye’yi bambaşka bir sürece taşıdı

Cezaevlerinde “terör örgütüyle iltisak – irtibat” gerekçesiyle mahkum edilmiş her meslekten binlerce insan var. Anneler, babalar…. Bunların büyük çoğunluğunun AYM’nin de tespit ettiği gibi terör örgütünden habersiz, dini bir cemaat hüviyetiyle bu yapı ile bağlantılı olduğunu, iktidar dahil herkesin bildiğinden eminim. Onun için “altı ibadet, ortası ticaret” gibi bir tasnif yapılmış, “ihanet” sadece bir katman olarak nitelenmişti. Sonra darbe oldu ve apayrı bir hukuk gelişti. O hukuk, Türkiye’yi bambaşka bir sürece taşıdı. Cezaevleri sesleri AYM’ye ulaşsa suçsuzlukları ortaya çıkacak insanlarla doldu.

Ne dersiniz, bu durum seçimi etkiler mi?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı