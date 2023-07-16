Ahmet Taşgetiren: Menzil cemaati 15 Temmuz’u sorguladı mı

İşin bir de “Cemaat ahlakı” ile ilgili boyutu var. Cemaatlerin ne kadar etkili bir toplumsal yapı olduğunun son örneğini, Menzil Cemaati şeyhi Abdülbaki Erol’un cenazesine katılım dolayısıyla gördük. Soru şu: Mesela bu cemaat, 15 Temmuz gibi bir işe karışsa, yüzbinlerle ifade edilen cemaat mensupları bu işi sorgulamalı değil mi?

15 Temmuz 2016’da ne oldu da “Gülen cemaati” o işin neresindeydi? Olay, Cemaat mensubu ve belki de darbe ile hiç alakası olmayan yüzbinlerce insanın hayatını zehir etti. Peki sonra ne oldu? “Bu işi kim yaptı, bizimle ilgisi neydi, neden böyle bir çılgınlık bizi buldu, bu konuda bir şey söyleyecek kimse yok mu?” gibi bir sorgulama yapıldı mı? Şu süreçte kaç kişiye “terörle iltisak, irtibat” damgası vuruldu. Hayat boyu devam edecek bir damga bu. Bir sorgulamayı hak etmiyor mu?

Ne bileyim bunca cemaat varlığı bulunan bu ülkede bu soruları sormak geldi aklıma… Sizce haksız mıyım?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı