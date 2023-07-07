Ahmet Taşgetiren: Hiçkimse ‘CHP beni ilgilendirmiyor’ demesin

Ak Parti, o algıyı değiştirerek yola çıktı ve ilerledi.

Ne dersiniz CHP, Türkiye’yi yeniden “Tek Parti radikalizmi”ne götürmeyi vaat ederse, halkla ilişkisini kendisini iktidara getirecek bir boyuta taşır mı?

Yoksa acaba Cumhuriyet Halk Partisi’nin asıl sorunu “Gerçekten Halk Partisi” olamamaktan mı kaynaklanıyor?

Acaba CHP içinden bazı gömlekleri çıkartarak yola çıkacak yeni bir hareket mi doğmalı?

Bilmem ki… Benimkisi sadece ülke siyasetini etkileyen bir siyasi yapının daha sağlıklı katkılarda bulunabileceği bir niteliğe bürünmesi yolunda bir katkı… Hiç kimse “CHP bizi ilgilendirmiyor” demesin, her parti herkesi ilgilendiriyor çünkü

Ahmet Taşgetiren’in yazısı