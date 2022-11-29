Ahmet Taşgetiren: Halkın sizinle aynı heyecanı paylaşır hale gelmesi lazım

6’lı Masa şu ana kadar metin hazırlamakta oldukça iyi performans sergiledi. Mutfak fena çalışmıyor. 6 partinin hukukçuları, ekonomistleri düzenli toplanıyor, kafa kafaya veriyor, ortaya iyi metinler çıkarıyor. Dün kamuoyu ile paylaşılan “Anayasa değişiklik paketi” de böyle bir mutfak çalışması ile ortaya çıktı. Paketin “Şimdi Demokrasi Zamanı” ifadesine denk düşen bir muhteva taşıdığı açık. “İnsan onuru”nu ilke edinen, önceleyen, devlete insan onurunu koruma görevi veren ve tüm sistemi adaleti, hukuk önceleyerek yeniden tanzim eden bir anayasa metni ile karşı karşıyayız.

Demek ki siyaset mutfakla sınırlı kalsa 6’lı Masa huzur içinde çalışmasını sürdürecek.

Ancak siyasetin o olmadığını Masa’yı paylaşanlar dahil herkes çok iyi biliyor. İktidar olacaksınız, projelerinizi hayata geçireceksiniz ve ülkeyi içinde kıvrandığı sıkıntılardan kurtaracaksınız.

Bunun için de halkın oyu lâzım. Halkın sizinle aynı heyecanı paylaşır hale gelmesi, size inanması, umut bağlaması, sizi desteklemesi lazım.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı