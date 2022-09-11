Ahmet Taşgetiren: Gürsel Tekin’in sözleri, normalde tabii bir anayasal uygulama

Cumhur İttifakı cenahında durduğunuzda, muhalefetin “HDP ktıvranması”nı bıyık altından gülerek izlersiniz. Onun için Gürsel Tekin’in sözleri, normalde son derece tabii bir anayasal uygulama -nitekim 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra iki HDP’li bakan hükümette görev almıştı- olmasına rağmen İyi Parti’nin içini hareketlendirdi ve bu iktidar medyasını bayram havasına soktu.

Benim Meral Hanım’ın yukardaki sözlerinden anladığım, bu meseleyi hassas bir yerde tutma gayretinde olduğudur.

Biliyor ki iş, “Kürtlere sövme ve incitme” noktasına kadar uzanıyor.

Görüyor ki İyi Parti de o alanlara savrulsun isteniyor. Üstelik bu, ülkenin çıkarı orada olduğu için, ya da terörle mücadele öyle yürütülebileceği için değil, tamamen 6’lı masaya dinamit böyle konulabileceği için, ya da İyi Parti bünyesinde böyle çatlaklar oluşturulabilir ümidiyle yapılıyor.

Meral Hanım’ın bunu okuyabilecek siyasi basirete sahip olduğundan şüphe etmek, başlı başına ona hakarettir.

Bilmiyorum Meral Hanım’ın bu sözleri parti içinde nasıl karşılanmıştır? Parti içinde HDP deyince hareketlenen şahıslar da, işin bir yerde “Kürtlere sövme ve incitme” noktasına vardığı gibi bir endişe taşımakta mıdırlar?

Selahattin Demirtaş, t24’te yayınlanan dünkü yazısında “Önce terörle arana mesafe koy” yaklaşımına karşı ilginç ve son derece ironik sorular sormuş iktidar cenahına:

– Erdoğan, Öcalan ile resmi olarak görüşürken Öcalan’dan “terörle arasına mesafe koymasını” istemiş olabilir mi?

– Erdoğan, PKK ile resmi olarak görüşürken, PKK’den PKK ile arasına mesafe koymasını istemiş olabilir mi?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı