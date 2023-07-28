Ahmet Taşgetiren: Gaye hanım iktidarın söylemine iğne batırdı

Konuşmasında enflasyon ve ekonomi politikalarının geleceği ile ilgili bir takvim var, ve Şimşek’le birlikte bu yeni ekonomi politikayı yürüten kadronun o takvime ömürlerinin yetip yetmeyeceği konusu “soru işareti” taşıyor.

Bir kere Gaye hanım, siyasi iktidarın seçim öncesinden başlayarak sürdürdüğü “Enflasyon düşüyor” söylemine iğne batırıp, boşa çıkarmış oldu. Demek ki neymiş:

Enflasyon bu yıl sonunda önceki tahminde ifade edildiği gibi yüzde 22.3 değil, yüzde 58 olacakmış.

Gıda’da bu oran yüzde 61.5’e çıkacakmış. Yani ortada aşağı yukarı 35 puanlık bir sapma varmış, dolayısıyla bu ikinci yarıda fiyatlar her ay yüzde 5 küsur artacakmış.

2023’ten 2024’e geçelim. Yani bir yıl sonrasına… Mahalli seçim yılına. Gaye hanım diyor ki, orada da enflasyonsuz bir hayat yok, 2024’ün enflasyon hedefi yüzde 33 olacak. Gelelim 2025’e… Orada bile enflasyon oranı yüzde 15 olarak tahmin ediliyor.

Diyor ki Gaye Hanım, “2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.” Bütün bunlar, “Ekonomide rasyonelliği” ilke edinen bu yeni kadronun dezenflasyonist – enflasyonla mücadele politikalarını sürdürebilmesi ile bu takvimde ulaşılacak hedefler…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı