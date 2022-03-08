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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Enflasyonun düşüşü hangi baharda?

Döviz aportta. İpi bırakılsa 14 falan dinlemeyip tırmanışa geçecek.

Her gün lira lira zam yapılan akaryakıt fiyatlarının nerede duracağını bilen birisi varsa beri gelsin.


İnsanlar her gün hangi malın bulunmaz hale geleceğini, hangisinin fiyatlarının fırlayacağını, ekmeğin başına neler geleceğini bilememenin tedirginliği içinde tam bir psikolojik gerilim yaşıyorlar.

Rusya savaşıyor, bizim paramız Rus Rublesinden daha fazla değer kaybediyor. Bu iyi bir ekonomi yönetiminin görüntüsü mü?

Her ay eski rakamın üstüne beşer onar yükselmeyle gelen enflasyonun düşüşü hangi baharda?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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