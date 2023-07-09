Ahmet Taşgetiren: DEVA sanki ‘salt muhafazakâr parti’ gibi görülmek istenmiyor

Başlangıçta üç partinin birleşmesi arayışlarına da DEVA sıcak bakmadı, “3’lü ortak grup” konusunda da aynı tavrı benimsedi. DEVA sanki “salt muhafazakâr parti” gibi görülmek istenmiyor. “Toplumu paralel kesen bir parti çizgisi”ni öteden beri zikretti Ali Babacan. Üye yapısının farklı parti kökenleri bulunduğunu vurguladı.

Birleşme talepleri seslendirildiğinde yekten kendi reddini değil, yönetim kadroları ve parti bünyesinin olumsuz bakışını ortaya koyması, biraz diplomatik tavırdı. Birleşmenin kendisinin de içine sinmediğini tahmin ediyorum. Bu noktada, Ak Parti dışında kalan muhafazakâr camiada biraz yadırgandığı malum. “Zaten etleri butları ne, niye birleşmiyorlar ki?” sorusunun en çok onları hedef aldığını ve en çok onların onların canını sıktığını da tahmin edebiliyorum. Yakında Meclis tatile girecek. Tatil sonrası şu anki 15 milletvekili sayısını çoğaltıp, grup kuracak (20 milletvekili) hale gelme ümidi taşıdıkları belirtiliyor. “Nerden gelir o 5 milletvekili?” sorusu halen cevaplanamıyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı