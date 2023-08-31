Ahmet Taşgetiren: Birileri ‘Nass’ için ‘Rasyonel değil’ hükmü veriyor 

Nass’tan bahsedilmiyor. Üstelik bir “Rasyonel” ifadesi her şeyin canına okudu.

Farkında mısınız bilmem dostlar, burada birileri “Nass” için “rasyonel değil” hükmünü veriyor.

Seslendim seslendim durdum, “Yahu biriniz çıksın Nass’taki yasağın günün gerçeklerine uyan yanını açıklasın.”

Yoo, kimse çıkmadı çünkü Yüksek İrade tarafını belirlemişse, ondan öte hiçbir şey tartışılmaz zannedildi.

İşte Yüksek İrade, işi başkasına havale ediverdi. “Nass”tan bahsetmiyor epeyce zamandır. Havale ettiği zat da kendisini “rasyonalite”nin en yüksek temsilcisi olarak kamuoyu önüne koydu. Tam da sayın Cumhurbaşkanı’nın“Nass” diyerek çitle çevirdiği alanın üzerine buldozerle gidiverdi.

Bilmiyorum sayın Cumhurbaşkanı’nın geçmişte söylediği sözler içinde “İslam’ın güncellenmesi” diye bir şey de var… Hatta orada “Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız” gibi ifadeler de var. Bu anlayışta olmayanları “Marjinal” olarak da suçlamış sayın Cumhurbaşkanı… Kendisini “tefe koyacak hocaefendiler bulunduğu”nu dikkate alarak da söylemiş bunları.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı