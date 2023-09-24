Ahmet Taşgetiren: Artık başörtülü kadını CHP, YSP ve TİP saflarında görmek mümkün

“Başörtülü kadın”ı, Ak Parti sıralarında siyaset yaparken görmek olağan bir durum. Ama artık başörtülü kadının CHP saflarında, hatta daha ötede Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi saflarında siyaset yaparken görmek de olağan hale geldi.

Geçen gün, çalıştığı iş yerinde “sendika örgütlediği” için işine son verilen bir başörtülü kadın haberi vardı tv’de…

Unutmuş, görmemiş olabilirim, saydıklarıma belki başka görünümler de eklenebilir.

Kendini “muhafazakâr” diye tanımlayan ve “başörtüsünün her alanda görünebilirliği” konusunda önemli mücadele veren bir iktidar döneminde,“inanç özgürlüğü” bağlamının dışındaki rollerde ”başörtülü kadın” nasıl bir gelişmeyi haber veriyor olabilir?

Bence şu: Başörtülü kadın başörtüsünden ibaret değil. Başörtülü ama hayatın her alanında insan… Ve insan hangi roller içinde bulunuyorsa orada bulunacak…

Bilmiyorum muhafazakâr camiamız, mesela jandarmanın yerlerde sürüklediği çevreci başörtülü kadını nasıl değerlendiriyordur? Sendikal mücadele verdiği için işten atılan başörtülü kadını… Sağlık çalışanlarının mağduriyeti için mikrofonu eline alıp bildiri okuyan başörtülü kadını?

Hatta CHP safındaki, sol parti, Kürt partisi safındaki başörtülü kadını?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı