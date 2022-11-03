Ahmet Taşgetiren: Altılı masa, Kılıçdaroğlu profili üzerinde hiçbir şey söylemeyecek mi?

Diyelim 6’lı masa, akan günlerin sonunda, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına gelecek. Soru şu: 6’lı masa, Kılıçdaroğlu profili üzerinde hiçbir şey söylemeyecek mi?

Belli ki Kılıçdaroğlu, CHP, yani ana muhalefet lideri olarak bir profil çiziyor, Cumhurbaşkanı adayı olduğunda da aynı profilde devam mı edecek?

Cumhurbaşkanlığının çok daha kapsayıcı bir liderliği gerektirdiği açık. Mevcut Cumhurbaşkanına yönelik eleştiriler de “kapsayıcı” bir yönetim sergilememesinden kaynaklanıyor. Hatta Ak Parti’nin yola çıkarkenki kapsayıcılığını bile Cumhur İttifakı içinde MHP diline benzeşerek kaybettiği eleştirileri yapılıyor. Ak Parti bünyesinden bu yönde eleştiriler ve kopuşlar oldu. Son “Türkiye Yüzyılı” dili, daha kapsayıcı olma yönünde bir “yeni format” olarak okunuyor, “Erdoğan bu yeni formata ne kadar riayet eder?” soruları soruluyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı