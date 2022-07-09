Ahmet Takan: Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen ifadeler

Ömer Şahin soruyor:

“Sıkça konuşulan konu başlıklarından birisi de iktidar değişirse neler olacağı. Rövanşizm mi yaşanacak? Bürokrasi toptan görevden mi alınacak? AK Partili olanlardan hesap mı sorulacak? Partizan kadrolaşma mı olacak?”

Gürsel Tekin cevap veriyor;

“Hesap sormak ne demek? Biz eşkıya mıyız ki hesap soralım.

Hesap sorma olmaz. Hukuk sistemi çalışacak. AK ile Kara ayrılacak. Bürokraside namusuyla çalışan pırıl pırıl AK Partili, MHP’li insanlar biliyorum.

En üst düzeyde olup çocuğuna burs dilenen tanıyorum. Temiz insanlara sahip çıkmak bizim namus borcumuzdur. Kire bulaşan sağcı, solcu fark etmez hukuk önünde hesabını verir. Tanıma fırsatım olmadı ama yolsuzlukları tespit ettiği için bedel ödeyen 2017 yılının Sayıştay Başkanvekili CHP iktidarında en iyi yerde olur. Gezi’deki Fuat Hoca’nın Türkiye’nin barışına katkısı memur Teoman’ın dürüstlüğü unutulmaz. Fuat Hoca o günden beri iyi dostumdur. Onun izni yok ama bir şey anlatayım. 2014 ya da 15 yılında belediyeye daire başkanı yapmak istediğimizde, ‘Başkanım teşekkür ederim ama insanlar bana ‘bunları makam için yapmış’ derler diyerek kabul etmedi.”

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in bu açıklamalarını, helalleşme turlarına devam eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen ifadeler olarak değerlendirirsek sanırım yanılmayız. Kendi cephelerinden doğru hamleler yapıyorlar…

Ahmet Takan’ın yazısı