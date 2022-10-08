Ahmet Takan: Erdoğan, özel kalem müdürünün bazı yetkilerini elinden almış

Meslek hayatımın hiçbir döneminde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürleri’nin siyasi çekişmelerde, dedikodularda isminin dolaştığına şahit olmadım. Tayyip Erdoğan dönemi hariç!.. Medyaya da bazen yansıyor; kötü gidişat yüzünden Tayyip Erdoğan’ın ‘yakın çevresi’ epey tartışılır oldu. Erdoğan’a ses çıkaramayan çoğu yandaşlar ‘yakın çevresi’ni taşlıyor. Şu günlerde, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hedef tahtasına oturtuldu. Hasan Doğan, Tayyip Erdoğan’ı ‘yanıltan’ isimlerin en başında sıralanıyor. Son saray dedikodularına göre durumun farkına varan Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan’ın bazı yetkilerini elinden almış…

Saraydan kulağıma gelen iddialara göre ‘Tayyip Erdoğan, artık, yakın çevresinin kendisinden gerçeklerin saklandığını anlamış.’ Vee, Hasan Doğan’a demiş ki “Beni yanıltıyorsunuz. Bundan sonra kanaat önderleri ile sen görüşmeyeceksin. Ben doğrudan görüşeceğim.” Doğan, itiraz eder gibi olmuş “Efendim, çok yoğunsunuz, o yüzden ben görüşüyorum” demiş. Erdoğan’da “Merak etme, ben zaman bulurum” diye Hasan Doğan’ı terslemiş.

Bu aralar, saray, çok şenlikli!..

Ahmet Takan’ın yazısı