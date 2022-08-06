Ahmet Takan: CHP ve İYİ Parti’nin lobileri

CHP ve İYİ Parti’de lobiler harıl harıl çalışıyor. Hem de ne çalışma!.. İnanın bana, bu enerjilerini sahaya yansıtsalar, partilerinin oy oranları en az 2-3 puan fark eder.

CHP ve İYİ Parti’deki lobiler, kamuoyunda görüntü veren bazı raketler üzerinden mücadele ediyor. Hem de ne mücadele!.. Karalamalar, dezenformasyonlar, manipülasyonlar…

Ne olursa olsun bizim dediğimiz olsun mücadelesi!..

Ne için?.. Gelecek iktidardaki aslan payını kapmak için!..

O lobilerin kafalarının içindeki ne?..

“Her parti kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarsın. Nasıl olsa ikinci turda biz kazanırız.”

Çarşıdaki hesap böyle!..

Gördüklerimden ve de duyduklarımdan yola çıkarak şunları söylemeliyim:

Bu millet, beşli çeteden çok çekti. Yeni beşli çetelere de hiç ihtiyacı yok!.. Milletin orasına burasına koyacak yeni isimler de istenmiyor. Bu kafayla gidilip es kaza iktidara gelindiğinde, en fazla 2 ay sonra saray iktidarını aranır hale getirmeye de kimsenin zerre kadar hakkı yok!..

Ahmet Takan’ın yazısı