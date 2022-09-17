Ahmet Takan: Akşener ile Kılıçdaroğlu, Yarkadaş ve Tekin’in sözlerini bire bir görüşmüşlerdir

Yine, gazetecilik tecrübelerime dayanarak bir tahminde bulunayım. Millet İttifakı’nın kuruluşundan bugüne birbirleriyle ön koşulsuz, ön yargısız baş başa konuşmaktan hiç imtina etmeyen Akşener ve Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve ardından baş gösteren CHP eski Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş (İYİ Parti aleyhine açıklamaları) krizinden sonra tekrar bire bir görüşmüşlerdir. Ha!.. Bu kez bu görüşme yüz yüze değil de telefonla olmuştur. Ve kuvvetle tahminim odur ki; Kemal Kılıçdaroğlu telefonu kaldırıp Meral Akşener’i aramıştır. Hatta, o telefon görüşmesi Meral Akşener’in son İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin hemen öncesinde de gerçekleşmiş olabilir…

Dedim ya!.. Sakın büyük heyecan yapmayın!.. Baştan sona, bugün yazdıklarımın hepsi sadece ve sadece tahminlerden ibaret!… Siyasetçiler arasında ebedi küslük ebedi dostluk olmaz…

Ahmet Takan’ın yazısı