Ahmet Kıvanç: Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavanı ocak ayında memur maaşlarına paralel olarak artacak. Enflasyon yüzde 62 olursa, halen 23.489.83 TL olan kıdem tazminatı tavanı ocak ayında 34.466 TL’ye yükselecek. Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 23 bin 500 liranın üzerinde olan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 35 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık tarihinden önce emekli olursa 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecek. Aynı işçi emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan itibaren verdiğinde bu kez 344.660 TL tazminat alabilecek.

Kamu işçileri başta olmak üzere brüt ücreti yüksek ve son işyerindeki çalışma süresi uzun olan işçilerin emeklilik dilekçesini verirken kıdem tazminatı tavanında ocak ayında yaşanacak bu artışı dikkate almaları gerekir.

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler de kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şekilde işten ayrılarak kıdem tazminatı almayı planlayanların da hesaplarını yeni kıdem tazminatı tavanına göre yapmalarında fayda bulunuyor.

Asgari ücretle çalışanlar dahil olmak üzere brüt ücreti 23.500 TL’nin altında olanlar kıdem tazminatı artışından etkilenmeyecekler. Kıdem tazminatı tavanının artması, bu gruptaki çalışanların alabilecekleri kıdem tazminatını artırmayacak.

Ahmet Kıvanç’ın yazısı