Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

Eski AKP milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara’da 74 yaşında hayatını kaybetti.
İyimaya’nın cenazesi, yarın Kocatepe Camisi’nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.
Amasya’da 22 Kasım 1950’de doğan Ahmet İyimaya, 20 ve 21’inci dönemde Doğru Yol Partisi’nden Amasya milletvekiliydi.
İyimaya 23, 24, 25 ve 26’ıncı dönemde de AKP’den Ankara milletvekili seçilmişti.
23 ve 24’üncü dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevi yapan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.