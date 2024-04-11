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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu – Uğur Dündar tartışması

Uğur Dündar, herkesin söylediği bir şeyi söylemiş.

Demiş ki: “Kılıçdaroğlu aday olmasaydı Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılırdı.”


Bu cümleyi söylemeyen kalmadı.

Hatta bu cümlemeyi söylemeyenleri dövüyorlar.

O derece yani.

Fakat ne hikmetse Kemal Kılıçdaroğlu, bu cümleyi sanki ilk kez ve sadece Uğur Dündar dile getirmiş gibi Uğur Dündar’a yüklendi.

Ama nasıl bir yüklenme.

Hiç kendi tarzına uygun olmayan bir biçimde resmen Uğur Dündar’ın cemaziyülevvelini çıkararak.

Konuyu alabildiğine kişiselleştirerek.

İçine attığı ne varsa hepsini Uğur Dündar üzerinden dışa vurarak.

Bir kez daha söylüyorum:

Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili kanaatlerim şunlardı:

İnanılmaz kibar. Duygularından arınmış. Hırstan uzak. Kin tutmaz.

Son birkaç yıldır her yaşadığımız olayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu ne kadar yanlış tanıdığımı bir kez daha iyi anlıyorum.

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