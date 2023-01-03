Ahlatcı Doğalgaz’dan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Ahlatcı Doğalgaz, yüzde 1150 oranında bedelsiz sermaye artırımına giderek sermayesini 2 milyar 600 milyon TL’ye yükseltmek için hazırlıklara başladığını açıkladı.

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Ahlatcı Doğalgaz, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklamada, 2 Ocak’ta düzenlenen yönetim kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldığını duyurdu.

Duyuruda, şirketin mevcut 208 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, emisyon primi hesabından karşılanarak 2 milyar 392 milyon TL artırılıp bir defaya mahsus olmak üzere 750 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 2 milyar 600 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, şirket sermayesinin yüzde 1150 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 2 milyar 392 milyon TL’lik sermayeyi temsil edilen payların, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar verilmesine karar verildiği kaydedildi.