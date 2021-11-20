Agüero’dan futbola mecburi veda

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle futbola veda ediyor.

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İspanyol basında yer alan haberlere göre kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Agüero futbolu bırakma kararı aldı.

Haberlere göre 33 yaşındaki yıldız oyuncu önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek emekliliğini duyuracak.

Manchester City’den yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda beş maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, bir gole imza attı.