‘Ağlayan gelin’ ters lalelere ziyaretçi akını

Halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak da adlandırılan ters laleler yetiştiği yerlerde yoğun ilgi görüyor. Bunlardan biri Van’ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi, bir diğeri Hakkari’nin Şemdinli ilçesi.

Gevaş…. Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yetiştiği Dilmetaş Mahallesi ziyaretçi akınına uğruyor. Fotoğraf tutkunlarına birbirinden güzel kare yakalama fırsatı sunuyor.

Reklam

Kırmızı, sarı ve bordo tonlarıyla renk cümbüşü oluşturan laleler yörenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Gevaş

Her yıl ters laleleri görmek için kente gidenler olduğunu anlatan doğasever Aziz Saydut şunları söyledi: “Ters lalelerin ömrü çok az. Hüznün çiçeği olarak bilinen bu laleler bulundukları yerlerde inanılmaz bir manzara sunuyor ziyaretçilere. Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’na karşı mavi ve yeşilin bütün tonlarını görmek mümkün. Belki de baharın uyanışını en iyi burada görebiliyoruz. Yolu Van’a düşenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer.”

Ters laleleri görmeye giden Ercan Ulutaş da “Önemli bir değer, bunun korunması gerekiyor” dedi.

Reklam

Şemdinli

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde de ilkbaharda karların erimesiyle açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor. Ters lalelerin açmasıyla 2071 rakımlı Gomane Dağı ile Alan köyünün yüksek kesimleri kırmızıya büründü. Kartpostallık görüntüler oluştu.