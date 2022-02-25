Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna için savaşacak

Eski ağır sıklet boks şampiyonu ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın ülkeleri Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından kendisi gibi şampiyon olan kardeşinin yanında silahlanıp savaşacağını söyledi.

Vitali Kliçko (solda) ve Vladimir Kliçko. (Fotoğraf: Reuters)

Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil bölgesine girmüş ve Belarus sınırından başkente uzanan bu en kısa rota boyunca ilerlemişti.

Başkent Kiev’de 2014’ten bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten 50 yaşındaki Vitali Kliçko savaşmaya hazır olduğunu söyledi: “Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım. Savaşacağım.”

Kiev’in tehdit altında olduğunu belirten Kliçko, önceliğin polis ve askeri güçlerle birlikte hareket ederek vatandaşlara elektrik, gaz ve su gibi hizmetlerin ulaşması için altyapıyı desteklemek olduğunu ifade etti.

Başkan ayrıca sivillerin asker olarak Kiev’i savunmaya hazır olduğunu ekledi.

Eski ağır sıklet şampiyonu Vladimir Kliçko ay başında ülkesine olan sevgisi nedeniyle savunmaya mecbur olduğunu belirterek, Ukrayna’nın yedek ordusuna katılmıştı.