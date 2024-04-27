Ağaçlar ve yeşil alanlar bize niye iyi geliyor?

Ağaçlar ruh halimize de sağlığımıza da iyi geliyor. Peki nasıl?

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Ağaçlar hayatı birçok yönden güzelleştirir. Atmosferdeki sera gazlarını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele ederler. Ses kirliliğini bastırır, hava kirliliğini azaltırlar, karbondioksiti çeker, oksijen salarlar. Yağmur yağdığında suyunun akışını yavaşlatarak sel ve toprak erozyonunu önler. Ayrıca böcek ve kuşlar başta olmak üzere hayvanlar ve mikroorganizmalardaki biyolojik çeşitliliği desteklemek için değerli yaşam alanları sağlarlar. Bu liste böyle uzayıp gider…

Dahası, yeşil alanların çevresinde vakit geçirmenin sağlığımızı ve ruh halimizi iyileştirdiğine dair kanıtlar da biriktikçe birikiyor. İşte elde ettiğimiz yararlardan birkaçı.

Sıcaklığa bağlı hastalıkların önlenmesi

Ağaçlar ve yapraklı gölgelikleri, ‘kentsel ısı adaları’nın oluşumunu önlüyor.

Peki bu ne anlama geliyor?

Şu anlama geliyor: Açık havada çalışanlar, çocuklar, yaşlılar ve tıbbi açıdan savunmasız kişiler sıcaktan daha az etkileniyor, dolayısıyla sıcaklığa bağlı hastalıklar daha az görülüyor.

The Lancet’te yayınlanan bir araştırma, 93 Avrupa şehrinde ağaç örtüsünü yüzde 30’a çıkarmanın, bu şehirlerdeki yetişkinlerde ısıya bağlı erken ölümlerin tahminen 10’undan dördünü önleyebileceğini ortaya koyuyor.

Çocuklara ‘ilaç’

Ağaçlaı ve doğanın çocuklara yararları da dikkat çekici. Dört-altı yaş grubundakilerle yapılan bir araştırma, yeşil alana yakın yaşayanların, diğerlerine kıyasla daha az hiperaktif davranış sergilediğini, dikkat ve görsel hafıza testi ölçümlerinde daha yüksek puanlar aldığını buldu.

Sadece ağaç görmek bile zihinsel sağlık açısından yararlı. Yedi-dokuz yaş grubundakilerle yapılan bir araştırma, okul pencerelerinden ağaçları görebilen öğrencilerin, sınırlı görüş açısına sahip olanlara göre daha az davranış sorunu yaşadığını gösterdi.

Mahalle bazında

Mahallelerde yeşil alana sahip olmak mahalle sakinlerine iyi geliyor. ABD’deki bir şehirde rastgelen seçilen bazı boş arazilere çim ve ağaç dikilip bakımları yapıldı. Yoksulluk sınırının altındaki muhitlerde, yeşil alanlı mahallelerde, boş alanların bulunduğu mahallelere kıyasla suç oranında azalma görüldü. Yeşillendirilen mahallelerin sakinleri kendilerini daha güvende hissettiğini ve rahatlamak ve sosyalleşmek için dış alanı daha fazla kullandığını söyledi.