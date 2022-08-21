Afganistan’ı yine sel vurdu: 20 ölü, 32 yaralı, dört kayıp

Afganistan’ın başkenti Kabil yakınlarındaki Logar vilayetinde dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.

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Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani, ülke genelinde son bir ayda yaşanan selde 165 kişinin öldüğünü belirtti. Hakkani, bu sürede binlerce hektar arsanın da selde zarar gördüğünü kaydetti.

Logar’ın Hoşi ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen seldeyse 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Taliban yönetiminin Logar Valisi Mevlevi İnayatullah Şuca, 32 kişinin yaralandığını, sel sularına kapılan dört kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti. Şuca, sel nedeniyle 3 binden fazla evin de hasar gördüğünü kaydetti.

Birçok köyde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekliyor

Doğal Afetlerle Mücadele Logar İl Başkanı Mevlevi Abdullah Mufakkir de selin vurduğu birçok köyde insanların mahsur kaldığını ve kurtarılmayı beklediklerini aktardı.