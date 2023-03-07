Afetin birinci ayında Empire State kırmızı beyaz

ABD’nin New York şehrindeki Empire State binası 6 Şubat depremlerinin birinci ayında depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Fotoğraf: Empire State Reality Trust

New York’taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ”Bu gece Empire State Binası, 50 binden fazla insanın canını alan ve milyonlarcasını etkileyen 6 Şubat depremzedeleri için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak” ifadelerine verdi, web sitesinden Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.

Bina ışıklandırması Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve New York’taki THY ofisinin girişimleriyle yapıldı.