Adnan Dinçer: Kuntz’a tavır neden?

Kuntz’un veya yabancı teknik direktörlerin yanlısı değilim ama onlara verilen yetkiyi sonuna kadar sahiplenen ciddiyetim var! Japonya maçında 4-2 yenilen takımımızın futbolcuları yerine, karşılaşma öncesi ve sonrası yorumlar ile sahipleri kolayı seçti. Maçtan önce sadece teknik direktör üstüne kurulan kampanya iyi değildir. Maçın sonucundan ve oyunun yansımasından gelen yanlışın üstünde kimse durmadı. Yani bir futbolcu“Benim oynamam lazım!” mealinde fitili neden ateşledi? Yenilen takım oyuncularıyken neden Kuntz’u yerin dibine sokan tavırlar var? Yani sahadaki futbolcu iyi oynarsa kim ona “Neden” diye soracaktı? Algı ile hoca yaratanlar, maç öncesi ortaya teknik direktör adı sıralayanlar ve suskun kalanlar acaba ne yapmak istedi? Ama net görülen hoca futbolcu ilişkisi ve disiplini zedelendi!

Adnan Dinçer’in yazısı