Adıyaman’da Samsat depremlerinde ağır hasar alan 1884 bina boşaltılmamış

Adıyaman’da 12 bin 485 yapının imar affından yararlandığı, beş ve altı yıl önceki Samsat depremlerinde ağır hasar alan 1884 yapınınsa boşaltılmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Diken

6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 şehirde en az 40 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

Bu şehirlerden biri de Adıyaman. Şehir, Samsat merkezli depremlerde de ağır hasar görmüştü.

ANKA’nın haberine göre Adıyaman’da 2017 ve 2018’daki Samsat depremlerinde ağır hasar alan 1884 bina boşaltılmamış.

Depremler sonrası düzenlenen resmi raporda şu bilgilere yer verilmiş:

“Samsat depremlerinde toplam 13 bin 222 adet yapının kesin hasar tespiti yapılmış olup 2 bin 912 adet konut, 976 ahır, 607 adet depo ve 148 adet iş yeri olmak üzere toplam 4 bin 734 adet yapı ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Bu depremde 2 bin 430 vatandaş hak sahibi olmuştur. Bu vatandaşlardan 394 kişiye, ihale ile Samsat merkez afet konutu yapışmıştır. 62 vatandaş EYY (evini yapana yardım) yöntemi ve 108 kişi ise hazır konut kredisi kullanarak konut sahibi olmuştur. Henüz konut sahibi olmayan bin 904 hak sahibi vatandaş kalmıştır.

2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen Samsat depremi nedeniyle ağır hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma ihalesi 2 Kasım 2018 tarihinde yapılmış ve 2 milyon 800 bin lira bedelle ihale edilmiştir. İhale kapsamında Adıyaman merkez köyler, Samsat merkez ve köyleri, Kahta merkez ve köylerinde ağır hasar gören binaların yıkımı ve enkazlarının kaldırılması işi yapılacaktır. Toplam yıkılacak ve enkazı kaldırılacak bina sayısı 4 bin 734, toplam yıkılan ve enkazı kaldırılan bina sayısı 2 bin 850. Geri kalan binalar vatandaşlar tarafından boşaltılmadığı için yıkım ve enkaz kaldırma ihalesi 4 Ekim 2019 tarihi itibarıyla tasfiye edilmiş olup ihale sonlandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen yazı üzerine yıkılmayan binalar ile ilgili olarak 4 Mayıs 2020 tarihinde yeniden yaklaşık maliyet hazırlanarak AFAD Başkanlığı’ndan ödenek talebinde bulunulmuştur.”