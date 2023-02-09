Adıyaman’da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman’da yıkılan bir binanın enkazından bir kişi, 87 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü karşısındaki bir binada arama kurtarma çalışmaları sonrası başlayan enkaz kaldırma işlemleri sırasında, gönüllü kepçe operatörü Nevzat Kıran, moloz yığınını kaldırdığı sırada bir kişinin hareket ettiğini görerek durumu ekiplere bildirdi.

ANDA Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin enkazdaki yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu 37 yaşındaki Sabit Babacan, depremden 87 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Babacan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Diken muhabiri Recep Karadoğan, kurtarma anlarını görüntüledi.