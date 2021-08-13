Adidas, Reebok’ı zararına elden çıkardı

Alman spor giyim devi Adidas, 2005 yılında 3,8 milyar dolara (yaklaşık 34 milyar lira) satın aldığı spor giyim markası Reebok’ı zararına sattı.

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Reebok’ın yeni sahibi Authentic Brands Group (ABG) oldu. Taraflar 2,5 milyar dolara (yaklaşık 21,4 milyar lira) el sıkışırken, satış resmi olarak 2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleşecek.

Reebok’ın yeni sahibi ABG, iflas eden şirketleri satın almasıyla biliniyor. Şirket daha önce Aeropostale, Brooks Brothers ve Forever 21 gibi markaları da bünyesine katmıştı.

Adidas, 2005 yılında Reebok’u satın aldığında, şirketin 1980’lerin ihtişamını yeniden yakalamasını ve Nike’a karşı zorlu bir rakip yaratmasını umuyordu. Ancak marka, geniş Adidas imparatorluğunun içinde kayboldu ve tüketicilerle bağlantı kurmakta zorlandı. Reebok’un satışları, 2020’de yüzde 19 düşüşle 1,41 milyar avroya (14 milyar lira) geriledi.