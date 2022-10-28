Adele: İngiliz edebiyatı eğitimi almak istiyorum

Brit ve Grammy ödüllü Britanyalı şarkıcı Adele, İngiliz edebiyatı eğitimi almak istediğini açıkladı.

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ABD’nin Los Angeles kentinde hayranlarının sorularını yanıtlayan Adele, Las Vegas kentindeki konserlerinden sonra eğitime başlamak istediğini söyledi.

Adele, 18 Kasım’da Las Vegas’taki Caesars Palace Hotel’de hafta sonları sahneye çıkmaya başlayacak. Otelle anlaşması Mart 2023’e kadar sürecek.

Adele’in oteldeki programları bu yıl başında başlayacaktı. Ocak ayında, ilk konserden 24 saat önce iptal edilmişti.

”Şarkı söylemeseydim, bence İngiliz edebiyatı öğretmeni olurdum. Keşke bu deneyimi üniversiteye gidip yaşasaydım ama dersleri bir öğretmenle internet üzerinden alacağım” diyen Adele eğitimi 2025’te tamamlamak istediğini anlattı.

Adele, son albümünü ’30’un tanıtımı için Kasım 2021’de Britanya’nın başkenti Londra’da verdiği ilk konserinde, kendisine yapılan bir sürprizin neticesi olarak İngilizce öğretmeniyle sahnede bir araya gelmiş ve gözyaşlarını tutamamıştı.

Ünlü şarkıcı bu hafta bu albümde yer alan ‘I Drink Wine’ isimli şarkıya çekilen yeni klibini yayımladı.