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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da otoyolda kaza: Bir can kaybı, iki yaralı

Adana’da otoyolda seyir halindeki ‘TIR’a arkadan çarpan otomobildeki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün oğlu ile ‘TIR’ şoförü yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus-Pozantı Otoyolu Tekir mevkisinde meydana geldi. Otoyolda seyir halindeki otomobil, ‘TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.


Kazada otomobil sürücüsü ile ismi oğlu araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücünün, hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA’nın aktardığına göre ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücünün oğlu ile ‘TIR’ şoförü Ahmet Oğuz ise ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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