Adana ve Mersin’de IŞİD operasyonu

Adana ve Mersin’de, IŞİD üyesi oldukları iddia edilen 21 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Mersin’de kimliği belirlenen biri Fransa uyruklu 11 şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.
Adana’daysa 10 ayrı adrese TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince baskın yapıldı.
TEM şubesi ekipleri baskın yapılan adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.